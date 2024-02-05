Происшествия 05 февраля 2024, 16:20 Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушки на трассе в Свердловской области

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Автобус и легковой автомобиль стали участниками смертельного ДТП в Свердловской области. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на 16-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительным данным, водитель машины Suzuki выехала на полосу встречного движения, что привело к столкновению с общественным транспортом.

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Два пассажира иномарки скончались на месте от полученных травм. Инициатору ДТП и трем гражданам, находившимся в салоне автобуса, потребовалась медицинская помощь.