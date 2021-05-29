Два человека погибли при сходе селя в Казахстане

Выброс селя произошел в Чарынском каньоне в Казахастане. Два человека погибли, рассказал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Об этом сообщило агентство КазТАГ. Кроме того, шестеро человек получили травмы и еще один объявлен пропавшим без вести. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Организованы поисково-спасательные работы. Уали уточнил, что катаклизм произошел из-за резкой смены погоды — ранее прошел сильный ливневый дождь с градом.

«На месте работают: ДЧС Алматинской области (31 сотрудник и восемь единиц техники), четыре кареты скорой медицинской помощи, шесть работников, МИО и сотрудники полиции», — рассказал он.

Ранее ГУ МЧС по Москве предупредило жителей столицы о грозе и сильном ветре, которые могут представлять опасность. Водителей попросили соблюдать осторожность, не набирать высокую скорость и не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами. Таким погодным условиям присвоили «желтый» уровень опасности.