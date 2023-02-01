01 февраля 2023, 16:23
Два человека погибли при сходе лавины на курорте на севере Индии
ТАСС: два польских туриста погибли во время схода лавины на севере Индии
При сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника полиции Баракуллы.
Предположительно, погибли два польских туриста. Их тела уже передали в больницу.
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«Тела двух погибших иностранцев обнаружены и доставлены в больницу для проведения необходимых формальностей», — отметил источник в полиции.
Всего пострадали 19 человек. Среди них поляки, два местных гида и восемь россиян. Тяжелых раненых нет. Всех пострадавших отправили на осмотр в медицинское учреждение.
Гульмарг является крупнейшим горнолыжным курортом в Гималаях. Перепад высоты там составляет от четырех до двух тысяч метров.
Еще одна лавина сошла в январе в Тибетском автономном округе Китая. В спасательных работах приняли участие свыше 1300 людей разных профессий. Они прокопали коридор в снегу и вывели через него 53 человека, пятеро из них серьезно травмировались. Жертвами схода лавины стали 28 человек.
Индия
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