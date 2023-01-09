Происшествия 09 января 2023, 18:05 Два человека погибли при пожаре в жилом здании в Башкортостане

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Возгорание в трехэтажном жилом здании произошло в Уфе. В результате пожара погибли два человека, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

При ликвидации последствий возгорания сотрудники МЧС нашли фрагменты тел двух погибших. Отмечается, что загоревшееся жилое здание состояло из 15 квартир.

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При возникновении необходимости городская администрация пообещала экстренно расселить жильцов.

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