Два человека погибли при пожаре в центре Москвы

Заброшенное здание загорелось в центре Москвы. Жертвами пожара стали два человека, еще один пострадал. Источник в экстренных службах рассказал «360», что помещение подожгли.

Возгорание произошло на Таганской улице, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«По уточненным данным, дом 39, строение 1. Неэксплуатируемое выселенное здание. Площадь предварительно была около 30 квадратных метров, возгорание локализовано. Работы продолжаются», — отметили в ведомстве.

По словам источника, очагов возгорания в здании было два. Не исключено, что огонь вспыхнул из-за поджога. В 12:37 пламя полностью ликвидировали, два человека погибли.

«Один человек спасен, входе разборов обнаружили двух погибших», — уточни ли в МЧС.

Загорелось, написал Telegram-канал «112», заброшенное здание школы. Жертвами пожара, по предварительным данным, стали бездомные.