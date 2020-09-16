16 сентября 2020, 14:20
Два человека погибли при пожаре в Татарстане
В селе Новое Шигалеево в Татарстане произошел пожар в одном из домов в ЖК «Царево Village». Погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.
Пожар оперативно потушили, однако два человека погибли, их тела были обнаружены в сгоревшей квартире, написала НСН. Еще три человека получили травмы, они госпитализированы. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, третий находится в удовлетворительном состоянии.