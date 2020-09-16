Два человека погибли при пожаре в Татарстане

Пожар оперативно потушили, однако два человека погибли, их тела были обнаружены в сгоревшей квартире, написала НСН. Еще три человека получили травмы, они госпитализированы. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, третий находится в удовлетворительном состоянии.