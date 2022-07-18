Два человека погибли при пожаре в Татарстане

В городе Зеленодольске в Татарстане произошел пожар в частном доме. В результате случившегося погибли два человека. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.

До прибытия на место ЧП спасателей огонь успел распространиться на площади в 65 квадратных метров. Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

На данный момент следствие устанавливает личность погибших. Расследование дела продолжается.