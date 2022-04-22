Два человека погибли при пожаре в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. Погибли два человека. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

По его данным,пожарных вызвала соседка. Огонь распространился на два квадратных метра.

Местные СМИ уточнили, что возгорание потушили огонь за полчаса. На месте происшествия были найдены два трупа — мужчины и женщины.

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