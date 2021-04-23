Два человека погибли при пожаре в Ростове-на-Дону

Произошел пожар в частном доме в Ростове-на-дону. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Возгорание распространилось почти на весь дом. Спасатели потушили его за 45 минут после вызова. На месте пожара нашли два трупа — женщины и мужчины.

По предварительным данным, дом загорелся от непотушенной сигареты.

Ранее пожар начался на территории памятника природы «Гора Косотур» в Златоусте Челябинской области. Там загорелась сухая трава.