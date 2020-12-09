Два человека погибли при пожаре в Пушкине

По данным спасателей, загорелось постельное белье. Из пожара были эвакуированы два человека, но спасти их не смогли. Установлено, что погибшие были матерью и сыном. Смерть наступила из-за того, что они надышались дыма.

Ранее иномарка загорелась на парковке возле управы столичного района Коптево.