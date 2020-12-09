09 декабря 2020, 21:22
Два человека погибли при пожаре в Пушкине
Пожар случился в Пушкине в Ленинградской области. Погибли два человека. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По данным спасателей, загорелось постельное белье. Из пожара были эвакуированы два человека, но спасти их не смогли. Установлено, что погибшие были матерью и сыном. Смерть наступила из-за того, что они надышались дыма.
Ранее иномарка загорелась на парковке возле управы столичного района Коптево.