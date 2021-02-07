Два человека погибли при пожаре в подмосковных Мытищах

В пресс-службе МЧС Московской области уточнили, что возгорание произошло в Мытищах, на улица Бутовского.

«В результате возгорания в нежилом одноэтажном здании на улице Бутовского погибли два человека». Ликвидировать пожар удалось в 18:06» — рассказал представитель ведомства.

По его словам, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются.