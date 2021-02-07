07 февраля 2021, 19:49
Два человека погибли при пожаре в подмосковных Мытищах
Два человека погибли при пожаре в нежилом одноэтажном здании в подмосковных Мытищах. На данный момент огонь потушен.
В пресс-службе МЧС Московской области уточнили, что возгорание произошло в Мытищах, на улица Бутовского.
«В результате возгорания в нежилом одноэтажном здании на улице Бутовского погибли два человека». Ликвидировать пожар удалось в 18:06» — рассказал представитель ведомства.
По его словам, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются.