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    19 ноября 2020, 17:51

    Два человека погибли при пожаре в Новосибирске

    Дарья Морозова

    Произошел пожар в жилом доме Новосибирска. Спасатели нашли тела пенсионерки и ее сына. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По предварительным данным, смерть произошла от отравления угарным газом. Основная версия среди причин возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

    Правоохранители расследуют детали произошедшего.

    Ранее крупный пожар произошел на предприятии в Алтайском районе Хакасии. В результате него четыре человека погибли.