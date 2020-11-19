19 ноября 2020, 17:51
Два человека погибли при пожаре в Новосибирске
Произошел пожар в жилом доме Новосибирска. Спасатели нашли тела пенсионерки и ее сына. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По предварительным данным, смерть произошла от отравления угарным газом. Основная версия среди причин возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
Правоохранители расследуют детали произошедшего.
Ранее крупный пожар произошел на предприятии в Алтайском районе Хакасии. В результате него четыре человека погибли.