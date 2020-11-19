Два человека погибли при пожаре в Новосибирске

По предварительным данным, смерть произошла от отравления угарным газом. Основная версия среди причин возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

Правоохранители расследуют детали произошедшего.

Ранее крупный пожар произошел на предприятии в Алтайском районе Хакасии. В результате него четыре человека погибли.