Два человека погибли при пожаре в Нижегородской области

В поселке Железнодорожный Нижегородской области, в доме № 1 по улице Зеленой в ночь с 2 по 3 марта произошел пожар. Огнем был объят одноэтажный кирпичный дом, пристройка к нему и дворовые постройки. Также в опасности оказались соседние сооружения. В результате ЧП погибли двое мужчин.

Как пишет newsnn.ru со ссылкой на главное управление МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в частном доме пришло на пульт диспетчера в 00:32.

В борьбе с огнем принимали участие 23 сотрудника экстренной службы и шесть единиц техники. Огонь, который охватил площадь в 136 квадратных метров, был полностью ликвидирован к 3:30. В сгоревшем доме были обнаружены тела двух мужчин. В настоящее время устанавливаются личности погибших, также выясняется причина возгорания.