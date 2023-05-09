Происшествия 09 мая 2023, 13:31 Два человека погибли при пожаре в Мулине Замгубернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнов: пожар в Мулине унес жизни 2 человек Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

При пожаре в Мулине Нижегородской области погибли два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Пресс-служба МЧС

«Два человека (мужчина и женщина) погибли до приезда бригад скорой медицинской помощи», — отметил Мелик-Гусейнов.

Реклама

По его словам, общее число пострадавших — девять человек, из них двое детей. Семь человек отравились продуктами горения. Им оказали помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области уточнили, что сообщение о пожаре в жилом доме по улице Новой в поселке Мулино Володарского муниципального округа поступило в 09:50.

«По задымленным лестничным маршам эвакуировали 22 человека, в том числе пять детей», — рассказали в ведомстве.

В 09:58 огонь удалось локализовать. В 10:29 — пожар ликвидировали на площади 70 квадратных метров.

В понедельник, 8 мая, один человек погиб и двое пострадали из-за пожаров в Тюменской области.