04 августа 2020, 18:41
Два человека погибли при пожаре в Москве
Пожар произошел в квартире одного из жилых домов в Москве. В результате возгорания погибли два человека. Пожарным уже удалось справиться с огнем.
«У нас была заявка на загорание в квартире. На данный момент загорание уже ликвидировано, площадь уточняется. К сожалению, есть информация о двух погибших», — сообщили «360» в столичном главке МЧС.
Сам пожар вспыхнул в квартире дома № 16 на улице Высокая. Все обстоятельства и точная причина возгорания пока выясняются.