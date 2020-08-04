Два человека погибли при пожаре в Москве

Пожар произошел в квартире одного из жилых домов в Москве. В результате возгорания погибли два человека. Пожарным уже удалось справиться с огнем.

«У нас была заявка на загорание в квартире. На данный момент загорание уже ликвидировано, площадь уточняется. К сожалению, есть информация о двух погибших», — сообщили «360» в столичном главке МЧС.

Источник фото: телеканал «360»

Сам пожар вспыхнул в квартире дома № 16 на улице Высокая. Все обстоятельства и точная причина возгорания пока выясняются.