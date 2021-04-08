Два человека погибли при пожаре в московской квартире

Утром в четверг в одной из квартир в Москве произошло возгорание. В результате два человека погибли. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожар произошел по адресу: Путевой проезд, дом 24. В пресс-службе МЧС по городу подтвердили «360», что медики не смогли спасти двух жильцов.

«В 04:57 поступила заявка на Путевой проезд, 24. В 05:31 пожар был ликвидирован на площади пять метров. В ходе тушения пожара из горящей квартиры были спасены два человека и переданы наряду скорой помощи. В последствии в ходе реанимационных действий, к сожалению, эти двое скончались», — рассказали в пресс-службе.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

Накануне на складах в Люберцах произошел сильный пожар. Потушить его удалось только сегодня ночью. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров. В сгоревшем здании хранилась бытовая химия и спортивный инвентарь. Один из местных жителей рассказал «360», что от дыма было невозможно дышать, задохнуться можно было за несколько минут.