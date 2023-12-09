Эксклюзив 09 декабря 2023, 10:10 Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Северном Измайлове Источник «360»: тела двух человек нашли в загоревшейся квартире в Москве РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в одной из квартир 14-этажки на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух человек — погибшие находились в постели, сообщил источник «360»

По предварительным данным, площадь возгорания в квартире составила пять квадратных метров. Из соседней квартиры спасли двух жильцов, в том числе ребенка, добавил собеседник «360».

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Официально данные о гибели людей пока не подтвердили. Все обстоятельства происшествия уточняются.