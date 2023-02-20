Эксклюзив 20 февраля 2023, 14:25 Два человека погибли при пожаре в магазине в Лобне Пресс-служба МЧС России по Московской области

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В городе Лобня 20 февраля произошел пожар в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу Кольцевая, дом 1. Как сообщили «360» в ГУ МЧС по Лобне, огонь полностью ликвидировали. Кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «Подмосковье № 1».

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«По предварительным данным, два человека погибли. Огонь охватил 40 квадратных метров. В 13:21 пожар полностью ликвидировали», — сказал собеседник телеканала.

Накануне в Пензенской области в городе Кузнецке произошел пожар на мебельной фабрике. Пожарные потушили огонь на площади 1200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно о пожаре в частном доме в селе Александровское в Томской области. В результате происшествия скончалась 59-летняя хозяйка дома.