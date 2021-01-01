Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве

Два человека погибли во время пожара, который начался на кухне одной из московских квартир. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что пожар произошел по адресу: улица Профсоюзная, дом 126. Очаг возгорания — на кухне в одной из квартир. В результате скончались два человека — их пол и возраст пока неизвестны. Причины пожара тоже не уточняются.

Источник уточнил, что на кухне загорелись личные вещи и мебель. По его информации, в 17:30 огонь удалось ликвидировать.