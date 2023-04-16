Эксклюзив 16 апреля 2023, 15:29 Два человека пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Москвы Источник «360»: при пожаре в квартире на юго-западе Москвы пострадали двое пожилых людей РИА «Новости»

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Два пожилых жильца пострадали во время пожара в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

«Пожар произошел в ЮЗАО, на улице Каховке, во втором корпусе дома № 5. Загорелись вещи и мебель в квартире на втором этаже девятиэтажного здания, пожилые жильцы просили о помощи», — уточнил источник.

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Он рассказал о густом черном дыме, который валил из квартиры. Прибывшие на место спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни. Одного из них нашли в межквартирном холле.

«Реанимировали и увезли в больницу», — отметил источник.

В 14:17 пожар ликвидировали. Огонь распространился на площади пять квадратных метров.

Днем ранее человека спасли из горящей квартиры на северо-западе Москвы.