16 апреля 2023, 15:29
Два человека пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Москвы
Источник «360»: при пожаре в квартире на юго-западе Москвы пострадали двое пожилых людей
Два пожилых жильца пострадали во время пожара в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник «360».
«Пожар произошел в ЮЗАО, на улице Каховке, во втором корпусе дома № 5. Загорелись вещи и мебель в квартире на втором этаже девятиэтажного здания, пожилые жильцы просили о помощи», — уточнил источник.
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Он рассказал о густом черном дыме, который валил из квартиры. Прибывшие на место спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни. Одного из них нашли в межквартирном холле.
«Реанимировали и увезли в больницу», — отметил источник.
В 14:17 пожар ликвидировали. Огонь распространился на площади пять квадратных метров.
Днем ранее человека спасли из горящей квартиры на северо-западе Москвы.
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