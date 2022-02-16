Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожилая пара погибла при пожаре в Сосновоборске в Красноярском крае. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресса» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Пожар произошел в частном доме, где проживали погибшие. Правоохранители выясняют причины. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить точную причину гибели жильцов дома.

Ранее частный дом загорелся в деревне Романовка в Ленинградской области. За час удалось ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.