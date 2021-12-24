Пожар произошел в реанимации областной инфекционной больницы им. А. М. Ничоги на Началовском шоссе в Астрахани. В результате погибли два человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах, информацию подтвердил и источник ТАСС.

В региональном главке МЧС сообщили, что получили сообщение о возгорании в 09:07. По оценке ведомства, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Огонь вспыхнул в реанимационном отделении. В 09:21 пожар ликвидировали. На месте работали 13 спасателей и 4 пожарных расчета. В МЧС добавили, что в результате ЧП есть пострадавшие, но не уточнили их количество и степень полученных травм. Причины возникновения возгорания пока не установлены.

Все обстоятельства пожара, а также данные о погибших и пострадавших уточняются.