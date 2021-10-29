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    29 октября 2021, 16:43

    Два человека погибли при пожаре в Якутии

    Жертвами пожара в Якутии стали два человека

    Артур Блянихов

    В Якутии произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное МЧС.

    Пожар произошел в селе Верхневилюйск в двухэтажном многоквартирном доме. Загорелась одна из квартир. Огонь охватил площадь в 12 «квадратов». К тушению привлекли три единицы спецтехники и 15 человек.

    Жертвами пожара стали женщина и молодой человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.