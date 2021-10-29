Два человека погибли при пожаре в Якутии

В Якутии произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в селе Верхневилюйск в двухэтажном многоквартирном доме. Загорелась одна из квартир. Огонь охватил площадь в 12 «квадратов». К тушению привлекли три единицы спецтехники и 15 человек.

Жертвами пожара стали женщина и молодой человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.