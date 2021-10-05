Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице в Кирове

В кировской инфекционной больнице во вторник разгорелся пожар. В результате погибли два человека, еще шестерых удалось спасти. Об этом сообщило в пресс-службе МЧС по региону.

Пожар произошел по адресу: улица Ленина, дом 207.

«Поступила информация о том, что произошел пожар в палате № 5 корпуса 3 отделения инфекционной больницы города Кирова. Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек», — сообщили представители МЧС.

Во время пожара спасателям удалось эвакуировать из больницы 36 человек. Пациентов направили в другие городские больницы. В каком они сейчас состоянии, не известно. Что стало причиной возгорания, уточняется. На месте работают специалисты.

Источник фото: пресс-служба МЧС

В конце сентября в Уфе произошел пожар в городской клинической больнице № 3. Огонь вспыхнул в кабинете компьютерной томографии, находящемся в отдельном здании. Пламя охватило площадь в 18 «квадратов». Почему произошло возгорание, не известно. Но в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.