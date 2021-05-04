Жертвами пожара в столичной гостинице «Вечный зов» стали два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

«Двое пострадавших умерли в больнице. Взрослые, спасти их не удалось», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе СК РФ пока подтвердили смерть одного мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

По данным собеседника, при пожаре пострадали 18 человек, из них 10 — дети. В больницы были госпитализированы 14 пострадавших, в том числе восемь детей. Из-за пожара дым распространился по всему пятиэтажному зданию. Всего в гостинице на 6-й Кожуховской улице в этот момент находились 305 человек. Дети, проживавшие там, приехали на слет кадетов.

Точная причина произошедшего пока выясняется. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. В экстренных службах ранее сообщили, что пострадавшие отравились продуктами горения.

Очевидцы рассказали, что дети кричали о помощи, когда начался пожар. На улице они оказались раздетыми и босыми. Одна женщина сообщила, что пробиралась к выходу сквозь неосвещенный коридор. Она также отметила, что сигнализация не сработала. Изначально в СМИ писали, что в здании было обнаружено три тела. После появилась информация, что три человека пока находятся в реанимации.

Прокуратура Москвы начала проверку. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.