Два человека погибли при пожаре в гостинице Хасавюрта

Пожар случился в гостинице в дагестанском Хасавюрте. Два человека в результате случившегося погибли, еще шесть пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике на своей странице в Instagram.

Сообщение о пожаре поступила экстренные службы в 04:12.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужчин. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами шесть человек», — сказано в сообщении ведомства.

В частности, женщина 1983 года рождения. Один из госпитализированных находится в реанимации, уточнил «Интерфакс». Среди пострадавших детей нет.

Пожар произошел в ночь на 21 сентября в трехэтажной гостинице в Хасавюрте. Третий этаж — мансарда. Спасатели эвакуировали из здания 19 человек, говорится в сообщении МЧС в Instagram. Информационное агентство написало об эвакуации 25 человек.

По информации МЧС, пожар потушили в 06:17, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На месте работали 54 человека и 21 единица техники.

Все подробности случившегося выясняются.