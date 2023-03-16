Происшествия 16 марта 2023, 13:46 Два человека погибли при пожаре в доме в Тюменской области

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Возгорание жилого частного дома произошло в четверг в селе Салаирка Тюменского района Тюменской области. В результате пожара погибли два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило одноэтажный деревянный дом на улице Южной. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух человек.

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Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

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