Происшествия 10 января 2024, 16:36 Два человека погибли при пожаре в доме в Ростовской области

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Возгорание произошло в частном доме в Шахтах Ростовской области минувшей ночью. В результате пожара погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило дом по улице Победы Революции, общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Сотрудникам МЧС не удалось спасти двух мужчин, они отравились продуктами горения.

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Отмечается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.