Происшествия 16 июня 2023, 19:12 Два человека погибли при пожаре в доме в Пермском крае

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Возгорание произошло в многоквартирной жилом доме в поселке Новоильинском Пермского края. В результате пожара погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило крышу дома. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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Как сообщило агентство Ura.ru, в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела бабушки и ее годовалого внука. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.