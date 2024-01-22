Происшествия

22 января 2024, 18:08

Два человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области

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Возгорание произошло в частном доме в селе Новоликеево Кстовского округа Нижегородской области. В результате пожара погибли два человека, сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Пламя охватило жилой дом минувшей ночью, общая площадь возгорания составила 91 квадратный метр. На месте пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

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По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.

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