Два человека погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

Жертвами пожара в частном доме в городе Ветлуга Нижегородской области стали двое мужчин. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС.

К приезду пожарных огонь успел распространиться на площади около 50 квадратных метров. На пепелище спасатели обнаружили тела двух мужчин.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за того, что в деревянном доме неправильно было смонтировано печное отопление.

Огонь тушили 14 пожарных с использованием пяти спецмашин.