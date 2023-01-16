Происшествия 16 января 2023, 16:48 Два человека погибли при пожаре в частном доме в Краснодарском крае

Читать 360tv в

Пожар в частном доме произошел в станице Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края. В результате пожара погибли пожилая женщина и ее сын, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, пожарную службу вызвали соседи. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

Реклама

Отмечается, что тела 80-летней женщины и ее 50-летнего сына нашли после ликвидации пожара.

Реклама