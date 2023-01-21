Происшествия 21 января 2023, 12:24 Два человека погибли при пожаре в частном доме в Домодедове СК возбудил дело по факту смерти двух человек в результате пожара в Домодедове

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Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в частном доме в деревне Максимиха в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Московской области.

Следователи ведут делопроизводство по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уточняется, что они назначили ряд экспертиз и провели допросы.

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ЧП произошло в одном из частных домов в поселке Сказка-2. Двум девочкам 2010 и 2011 годов рождения удалось выбежать из горящего дома, им на месте оказали медицинскую помощь.

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Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, обнаружив тела родителей девочек.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара.

«Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту», — сказано в сообщении.

По предварительной версии, причиной распространения огня стал взрыв газового баллона.