31 января 2023, 23:18
Два человека погибли при пожаре в частном доме под Серовом
Возгорание частного дома произошло в поселке Ларьковка под городом Серовом в Свердловской области. В результате пожара погибли пожилая женщина и ее внучка, сообщил «Царьград».
«По предварительным данным, возможной причиной гибели людей при пожаре стало отравление едким дымом», — заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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Отмечается, что тела 69-летней бабушки и 24-летней внучки обнаружили спасатели при разборе завалов.
Пожары
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