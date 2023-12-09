Происшествия 09 декабря 2023, 14:45 Два человека погибли при пожаре под Екатеринбургом Жертвами пожара в Свердловской области стали два человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар произошел в населенном пункте Краснотурьинск Свердловской области, жертвами стали два человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск».

По информации источника, погибли женщина 1989 года рождения и мужчина 1986 года рождения.

Реклама

Пресс-служба МЧС по Свердловской области отметила, что прибывшие на место ЧП спасатели потушили возгорание на площади 56 квадратных метров, пострадали домашнее имущество, внутренняя отделка и чердачное перекрытие с кровлей.

Представитель Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга уточнил Ura.Ru, что для выяснения точной причины смерти тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Руководитель пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых отметил, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем или замыкание электропроводки. Гибель двух человек криминальный характер не носит.

Ранее стало известно о двух погибших в результате пожара в многоэтажном доме в Москве.