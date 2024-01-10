Происшествия 10 января 2024, 13:29 Два человека погибли при пожаре на стройке в Пензе

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Возгорание произошло на стройке в Дальнем Арбеково в Пензе. В результате пожара погибли два человека, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило бытовки рабочих. Общая площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

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Отмечается, что при разборе завалов спасатели обнаружили двух погибших, их личности устанавливаются. Участие в ликвидации пожара принимали 29 сотрудников МЧС.