Происшествия 18 апреля 2023, 13:05 Два человека погибли при пожарах в Ивановской области

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Возгорание двух квартир произошло в жилых домах Ивановской области за минувшие сутки. В результате пожара погибли два человека, сообщил«Царьград»со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Первый пожар произошел в Иванове в многоэтажном доме по улице Танкиста Александрова. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров, при ликвидации спасатели обнаружили тело мужчины.

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Второй пожар случился в поселке Петровский. В одной из квартир многоэтажки загорелись постельные принадлежности, погиб 34-летний местный житель.