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    19 июня 2022, 21:07

    Два человека погибли при падении с мотоцикла в Москве

    Источник «360»: в поселении Кленовское в Москве при падении мотоцикла погибли два человека

    Алла Морген, Полина Созыкина

    Авария с мотоциклом в поселении Кленовское Троицкого административного округа Москвы привела к гибели двух человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Два человека погибли при падении с мотоцикла в Москве

    Падение мотоцикла произошло на повороте дороги от садового товарищества Починки в сторону деревни Мешково в Новомосковском административном округе. ДТП произошло по адресу: улица Кленово дом 153А.

    В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Подробности аварии пока не уточняются.