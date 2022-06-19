19 июня 2022, 21:07
Два человека погибли при падении с мотоцикла в Москве
Источник «360»: в поселении Кленовское в Москве при падении мотоцикла погибли два человека
Авария с мотоциклом в поселении Кленовское Троицкого административного округа Москвы привела к гибели двух человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Падение мотоцикла произошло на повороте дороги от садового товарищества Починки в сторону деревни Мешково в Новомосковском административном округе. ДТП произошло по адресу: улица Кленово дом 153А.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Подробности аварии пока не уточняются.