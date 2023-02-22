Происшествия 22 февраля 2023, 13:42 Два человека погибли при падении подъемника на стройке в Ленинградской области

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Двое рабочих погибли в ходе проведения строительных работ в жилом комплексе в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. На них упал фасадный подъемник, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Тела рабочих обнаружил сторож стройплощадки при обходе территории вечером во вторник.

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Отмечается, что пострадавшими оказались молодые люди из Узбекистана, прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране труда на стройплощадке.

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