Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье. Видео
Об этом сообщили в МЧС. Ранее появилась информация, что на борту самолета находился только пилот. Однако позже спасатели выяснили, что вместе с ним находился еще один пассажир. Пол и возраст погибших пока не сообщили.
Самолет упал в районе песчаного карьера, заполненного водой. На кадрах видно, что на месте крушения сейчас работают специалисты и техника.
Ранее сообщалось, что для поиска упавшего самолета в район крушения направили 36 человек, 11 единиц техники, а также водолазный отряд и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после случившегося. В ведомстве отметили, что самолет совершил жесткую посадку на воду примерно в 17:00.
По предварительной информации, разрешение на полет в этом районе не выдавалосьМосковская межрегиональная транспортная прокуратура.
В ведомстве отметили, что проверку проведет московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.