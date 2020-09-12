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    12 сентября 2020, 19:02

    Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье. Видео

    Нина Петлинова

    На борту легкомоторного самолета, который потерпел крушение в деревне Душоново городского округа Щелково, находились два человека. Оба погибли.

    Об этом сообщили в МЧС. Ранее появилась информация, что на борту самолета находился только пилот. Однако позже спасатели выяснили, что вместе с ним находился еще один пассажир. Пол и возраст погибших пока не сообщили.

    Самолет упал в районе песчаного карьера, заполненного водой. На кадрах видно, что на месте крушения сейчас работают специалисты и техника.

    Ранее сообщалось, что для поиска упавшего самолета в район крушения направили 36 человек, 11 единиц техники, а также водолазный отряд и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам.

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после случившегося. В ведомстве отметили, что самолет совершил жесткую посадку на воду примерно в 17:00.

    По предварительной информации, разрешение на полет в этом районе не выдавалось

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    В ведомстве отметили, что проверку проведет московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

    Новости SMI.FM