Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье. Видео

На борту легкомоторного самолета, который потерпел крушение в деревне Душоново городского округа Щелково, находились два человека. Оба погибли.

Об этом сообщили в МЧС. Ранее появилась информация, что на борту самолета находился только пилот. Однако позже спасатели выяснили, что вместе с ним находился еще один пассажир. Пол и возраст погибших пока не сообщили.

Самолет упал в районе песчаного карьера, заполненного водой. На кадрах видно, что на месте крушения сейчас работают специалисты и техника.

Ранее сообщалось, что для поиска упавшего самолета в район крушения направили 36 человек, 11 единиц техники, а также водолазный отряд и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после случившегося. В ведомстве отметили, что самолет совершил жесткую посадку на воду примерно в 17:00.

По предварительной информации, разрешение на полет в этом районе не выдавалось Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что проверку проведет московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.