09 мая 2023, 15:30
Два человека погибли при падении дерева в городском парке в Саратове
Женщина и ребенок скончались после падения дерева в парке в Саратове
Дерево упало на людей в городском парке в Саратове, погибли женщина и ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности по региону Юрий Юрин.
«Около 14:35 поступило сообщение о падении дерева на людей в городском парке в Октябрьском районе Саратова. В результате ЧП погибли женщина и ребенок», — написал он.
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Кроме того, пострадали еще три человека — женщина и двое несовершеннолетних.
«Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь», — добавил Юрин.
Глава Минздрава по Саратовской области Олег Костин уточнил в Telegram-канале, что жертвами стали 80-летняя женщина и девятилетний ребенок.
Парк находится в центральной части Саратова, он является одним из самых популярных мест отдыха местных жителей. Тут проходят спортивные мероприятия и музыкальные фестивали, а также культурные, благотворительные и детские акции.
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