Происшествия 18 июня 2023, 00:00 Два человека погибли при обстреле ВСУ Зеленополя в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские националисты обстреляли село Зеленополь в Запорожской области, в результате обстрела погибли два человека и ранен ребенок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Два человека погибли и ранен ребенок в результате обстрела нацистами. Около 20.50 (по московскому времени) нацисты ВСУ обстреляли село Зеленополь Куйбышевского района», — сообщили журналистам в оперслужбе.

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По их данным, в населенный пункт было три прилета.

Вооруженные силы Украины усилили активность на Ореховском направлении в Запорожской области. ВСУ применяют в бою большое количество бронетехники, также активную поддержку оказывает артиллерия и брошенные в атаку боевики.

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