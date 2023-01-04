Происшествия 04 января 2023, 16:04 Два человека погибли при обстреле ВСУ многоэтажного дома в Васильевке Член ВГА Запорожья Рогов: при ударе ВСУ по дому в Васильевке погибли 2 человека РИА «Новости»

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Два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украниы по многоэтажному дому в Васильевке. Об этом сообщил член ВГА Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется», — написал он.

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Рогов отметил, что, по предварительным данным, огонь вели из американской пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Он также опубликовал обращение главы Васильевского района к местным жителям с просьбой не выходить на улицу и спрятаться в укрытиях.

Рогов подчеркнул, что боевики ведут массированный обстрел городских улиц.

Днем 4 января появилась информация об обстреле ВСУ военной комендатуры в Васильевке в Запорожье. Позже выяснилось, что самые мощные удары пришлись по жилому многоэтажному дому возле комендатуры.