Происшествия 15 ноября 2022, 20:06 Два человека погибли при обстреле в городе Шебекино в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле города Шебекино погибли 2 человека РИА «Новости»

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В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погибли два человека. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации в результате вечернего обстрела города Шебекино есть два погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место», — отметил он.

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Гладков подчеркнул, что глава округа и оперативные службы занимаются обходом территории.

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Под обстрел 15 ноября попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. При этом пострадавших не обнаружено.

Накануне обстрелу подверглись село Козинка Грайворонского городского округа, Щигоревка и поселок Ленинский. В результате обстрела в Ленинском было повреждено газо- и электроснабжение.

Правительство Севастополя 12 ноября объявило о продлении «желтого» уровня террористической опасности до 27 ноября. Решение было принято из-за информации правоохранителей о сохранении в городе угрозы теракта.