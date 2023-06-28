Происшествия 28 июня 2023, 21:33 Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ погибли два человека, пять ранены РИА «Новости»

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В результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя, пятеро получили ранения. Об этом в Telegram-канале написал глава города Алексей Кулемзин.

Среди пострадавших есть два ребенка — девочки 13 и 14 лет. Обе пострадавшие учатся в школе № 88 Кировского района.

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В этот день украинские националисты обстреливали Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Ясиноватую, Макеевку и Горловку, об этом в Telegram-канале написал врио главы ДНР Денис Пушилин. Всего пострадали восемь человек — пятеро в Кировском районе. В результате обстрела ВСУ ранены пятеро детей.

Пушилин сообщил, что от обстрела также получили повреждения семь жилых домостроений, железнодорожный вокзал в Ясиноватой и школа в Петровском районе Донецка.

Днем ранее от обстрелов ВСУ в Донецке погибла женщина. Еще двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.