Два человека погибли при обрушении породы на бывшем руднике в Магаданской области

В Магаданской области расследуется уголовное дело, возбужденное в связи с гибелью рабочих по кустарной добыче золота. Они добывали в штольнях бывшего рудника «Светлый» драгоценный металл.

Как сообщает newizv.ru, когда рабочие 1982 и 1995 годов рождения находились в штольне рудника, произошло обрушение горной породы.

Тела погибших уже подняли на поверхность.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с нарушением правил безопасности при ведении работ, которое привело к смерти людей, установят точные причины произошедшего.

По предварительной информации, добычу драгметалла погибшие вели в штольне незаконно.