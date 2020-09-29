29 сентября 2020, 12:39
Два человека погибли при обрушении перехода на шахте в Коми
Переход между зданиями на поверхности законсервированной шахты «Аяч-Яга» в Воркуте обрушился во вторник, 29 сентября. В результате погибли два человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Воркутауголь».
Обрушение галереи произошло во время проведения демонтажных работ.
«В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО „Катюша“ (город Воркута) — получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Предварительной версией причины происшествия стало несоблюдение мер безопасности работниками, а также организация мероприятий со стороны подрядчика. По данному факту начали расследование.
Региональный главк МЧС сообщил, что на место направили группу пожарно-спасательного гарнизона, силы и средства военизированной горноспасательной части угольного бассейна.