Два человека погибли при обрушении перехода на шахте в Коми

Обрушение галереи произошло во время проведения демонтажных работ.

«В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО „Катюша“ (город Воркута) — получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Предварительной версией причины происшествия стало несоблюдение мер безопасности работниками, а также организация мероприятий со стороны подрядчика. По данному факту начали расследование.

Региональный главк МЧС сообщил, что на место направили группу пожарно-спасательного гарнизона, силы и средства военизированной горноспасательной части угольного бассейна.