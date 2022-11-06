Два человека погибли при обрушении балкона в Сочи — СМИ | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 20:38 Два человека погибли при обрушении балкона в Сочи — СМИ ТАСС: два человека погибли при обрушении балкона в Сочи Прокуратура Краснодарского края / Telegram

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Два человека погибли, еще один находится в больнице после обрушения балкона в Сочи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Как сообщает региональное МЧС, балкон обрушился в пятиэтажном жилом доме по улице Донской в Центральном районе Сочи.

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«Произошло обрушение балкона на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Предварительно, в результате обрушения есть пострадавшие», — сказали в ведомстве.

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В прокуратуре рассказали, что, по предварительным данным, во время обрушения балконной плиты на ней находилось три человека.

«Дом не является аварийным, 1958 года постройки. На место выехало руководство органов прокуратуры г. Сочи», — написали представители прокуратуры в Telegram-канале.

Причины и условия произошедшего следователи объявят после проверки.

Прокуратура Краснодарского края / Telegram