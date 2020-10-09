Два человека погибли при наезде иномарки на электроустановку в Крыму

«Автомобиль Skoda Yeti под управлением водителя 1989 года рождения двигался со стороны города Саки в направлении Орловки. Водитель неправильно выбрал скорость и на правом закруглении дороги допустил выезд за пределы проезжей части дороги влево», — процитировал инспекторов сайт «Новый Севастополь».

В итоге машина столкнулась с трансформаторной подстанцией. Водитель и пассажир 1988 года рождения скончались от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. По информации пресс-службы госпредприятия «Крымэнерго», из-за аварии была повреждена тумба, на которой установлена подстанция. В связи с этим прервалось энергоснабжение почти 700 абонентов села Михайловка. Специалисты в кротчайшие сроки устранили неполадку.