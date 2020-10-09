09 октября 2020, 16:04
Два человека погибли при наезде иномарки на электроустановку в Крыму
Два человека погибли в результате аварии с иномаркой, произошедшей в Сакском районе Крыма в ночь на 9 октября. В 2:30 автомобиль наехал на электроустановку, сообщил «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции республики.
«Автомобиль Skoda Yeti под управлением водителя 1989 года рождения двигался со стороны города Саки в направлении Орловки. Водитель неправильно выбрал скорость и на правом закруглении дороги допустил выезд за пределы проезжей части дороги влево», — процитировал инспекторов сайт «Новый Севастополь».
В итоге машина столкнулась с трансформаторной подстанцией. Водитель и пассажир 1988 года рождения скончались от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. По информации пресс-службы госпредприятия «Крымэнерго», из-за аварии была повреждена тумба, на которой установлена подстанция. В связи с этим прервалось энергоснабжение почти 700 абонентов села Михайловка. Специалисты в кротчайшие сроки устранили неполадку.