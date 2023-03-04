Происшествия 04 марта 2023, 15:27 Два человека погибли при крушении самолета в Израиле Yedioth Ahronoth: два человека погибли при крушении самолета в Израиле

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Экстренная посадка легкомоторного самолета произошла в Негеве. При касании земли он загорелся и разрушился, два человека в салоне погибли. Об этом сообщило издание Yedioth Ahronoth.

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ЧП произошло утром 4 марта в южной части Иерусалима. Пилот попытался посадить самолет на шоссе, после столкновения с землей корпус загорелся. Два человека, женщина и мужчина, скончались.

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Прибывшие на место полицейские и экстренные службы ограничили проезд по шоссе в обе стороны. Никто из участников движения при крушении самолета не пострадал.

По данным источника, крушение потерпел именно небольшой самолет, который летает на гораздо более низких высотах, чем легкая авиация.

Ранее самолет Ан-2 из-за неисправности совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, два человека погибли.